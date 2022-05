Umständliche Umleitungen auf der B10 sind bald Vergangenheit

Plus Das Großprojekt durch das Neu-Ulmer Ried liegt im Zeitplan. Bei anderen Strecken im Landkreis gibt es noch Gesprächsbedarf.

Wer täglich im Bereich der Autobahnanschlussstelle Nersingen unterwegs ist, kennt das Thema: Wegen der B10-Baustelle geriet die Verkehrsführung notgedrungen ein wenig umständlich. Das wiederum verführte manchen Autofahrer und nicht wenige Lastwagenlenker zu etwas abenteuerlichen Abkürzungen. Davon zeugen unter anderem diverse Reifenspuren, die es eigentlich nicht geben dürfte. Doch das ist bald vorbei, hat jetzt das Staatliche Bauamt Krumbach verkündet.