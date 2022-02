Neu-Ulm

vor 16 Min.

B10-Unfall mit Schwerverletzten: So soll der Verkehr jetzt sicherer werden

Plus Beim B10-Unfall an der Baustelle bei Burlafingen wurden vier Menschen verletzt. Jetzt hat das Bauamt reagiert und an der Verkehrsführung nachgebessert.

Von Michael Kroha

Nach dem schweren Unfall mit mehreren Verletzten auf der B10 am Montag an der Auffahrt bei Burlafingen und anschließender Kritik unter anderem im Netz hat das für die dortige Baustelle zuständige Staatliche Bauamt Krumbach reagiert. Bei einer Verkehrsschau am Dienstagnachmittag zusammen mit Vertretern von Stadt, Straßenmeisterei und Polizei wurde die Lage vor Ort begutachtet. Das Ergebnis der Besprechung: Obwohl die Beschilderung "rechtlich einwandfrei" und "eigentlich ersichtlich" gewesen war, wurde schon am Mittwochabend nachgebessert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

