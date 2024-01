Vier Landwirte erzählen: Was sie ärgert, sich wünschen und an ihrem Job lieben

Plus Deutlich weniger Bauern als angemeldet kamen zur Demo auf den Ulmer Münsterplatz. Vier von ihnen berichten von ihrem Ärger, ihren Wünschen und ihrem geliebten Beruf.

Deutlich weniger Bauern als erwartet haben am Freitag auf dem Ulmer Münsterplatz demonstriert. 1500 Teilnehmende waren angemeldet, nach Polizeiangaben lag die Zahl der Anwesenden im unteren dreistelligen Bereich. Etwa 30 bis 40 Traktoren postierten sich vor dem höchsten Kirchturm der Welt, Verkehrsbehinderungen gab es durch ihre Anfahrt laut Polizei nicht. Vier anwesende Bäuerinnen und Bauern aus dem Kreis Neu-Ulm berichten, was sie aktuell ärgert, sie sich für die Zukunft wünschen – und warum sie trotz allem gerne Landwirt sind.

Christian Hartmann (48 Jahre) führt einen landwirtschaftlichen Betrieb in Altenstadt-Bergenstetten.

Christian Hartmann führt mit seiner Familie einen Milchviehbetrieb samt Gülle-Biogasanlage sowie Bullen- und Rindermast bei Altenstadt-Bergenstetten. Zwei Jahre lang hat der 48-Jährige seine Milch selbst vermarktet, es dann aber wieder eingestellt. Zu wenig kam dabei herum. Sein Geld verdient er neben Milch mit Fleisch, Getreide und Strom. "Wir sind mehr Energielandwirt als Milchviehlandwirt." Er geht auf die Straße wegen der "sinnlosen Politik" der Ampel-Regierung. Als Beispiel führt er auf, dass Landwirte vier Prozent ihrer Fläche stilllegen sollen, obwohl Menschen auf dieser Welt an Hunger sterben.