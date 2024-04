Langenau

Baby in Altglascontainer ausgesetzt: Neuer Gutachter übernimmt

Eine 38-jährige Mutter muss sich am Ulmer Landgericht wegen versuchten Totschlags verantworten. Sie soll ihr Baby in einem Altglascontainer ausgesetzt haben.

Plus Mit einer Schweigeminute für den verstorbenen Gutachter Peter Winckler ging der Prozess gegen die 38-jährige Mutter aus Langenau weiter.

Von Franziska Wolfinger

Der zweite Tag im Prozess gegen eine Langenauer Mutter, die im Oktober ihr Baby in einem Altglascontainer ausgesetzt hatte, geriet zu einer kurzen Verhandlung. Der Prozess wird auch vom überraschenden Tod des psychiatrischen Gutachters Dr. Peter Winckler überschattet, dem nun mit einer Schweigeminute vor Gericht gedacht wurde.

Schon zum Prozessauftakt fehlte der Gutachter Peter Winckler aus Gesundheitsgründen. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Tresenreiter gab sich noch optimistisch, die Verhandlung mit einer Beurteilung Wincklers zu Ende bringen zu können. Er ließ die 38-jährige Angeklagte auch in Abwesenheit des Gutachters aussagen. Rund vier Stunden sprach die Frau unter Ausschluss der Öffentlichkeit über ihre Tat und ihre Beweggründe. Zumindest in Teilen wird sie diese emotional belastende Aussage nun gegenüber des neu eingesetzten Gutachters Hermann Assfalg wiederholen müssen. Der Ravensburger Gutachter konnte so kurzfristig am zweiten Prozesstag nicht persönlich anwesend sein.

