Gutachter überraschend gestorben: Platzt der Prozess ums ausgesetzte Baby?

Gerichtspsychiater Peter Winckler ist tot. Er aber sollte die angeklagte Mutter des im Glascontainer ausgesetzten Babys begutachten. Wie es jetzt weitergeht, ist unklar.

"Ich habe ihn sehr geschätzt, er war ein wunderbarer Gerichtsgutachter. Er hat die Dinge so erklärt, dass man es als Laie verstehen konnte", sagt Rechtsanwältin Corinna Nagel. Sie vertritt im Prozess um das in einem Altglascontainer in Langenau ausgesetzte Baby die angeklagte Mutter des Kindes. Die Hauptverhandlung war am Dienstag gestartet, doch nun könnte das Verfahren platzen. Der bundesweit bekannte Forensiker Peter Winckler aus Tübingen, der im genannten Fall als psychiatrischer Sachverständiger geladen war, ist überraschend gestorben. Das berichtet unter anderem der SWR.

So tragisch Wincklers Tod ist, so schwierig sei das nun für den Gerichtsprozess, sagt Nagel am Freitagnachmittag im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Motiv der Mutter ist bislang unklar. Beim Prozessauftakt hatte die 38-Jährige aus Langenau zwar Angaben gemacht, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Rechtsanwältin Nagel hatte einen entsprechenden Antrag beim Gericht gestellt.

Psychiatrischer Gutachter Winckler gestorben: Wie geht es mit dem Baby-Prozess weiter?

Winckler war da schon nicht dabei. Es sei bekannt gewesen, dass es ihm nicht gut geht, erzählt Nagel. Doch man habe die Hoffnung gehabt, dass er sich vielleicht doch noch erholt und sich gewisse Informationen im Nachgang einholen kann. Nun aber ist Gerichtspsychiater Winckler, der unter anderem beim Prozess zum Ece-Mord in Illerkirchberg als Sachverständiger geladen war, in der Nacht zum Donnerstag gestorben. Nagel sei vom Gericht über seinen Tod informiert worden.

Wie es nun weitergeht, ist unklar. Das Landgericht Ulm war für unsere Redaktion am Freitag nicht mehr zu erreichen. Rechtsanwältin Nagel konnte die Frage auch noch nicht abschließend beantworten. Das Gericht versuche wohl einen neuen psychiatrischen Sachverständigen aufzutreiben, sagt sie. Weil die aber rar gesät und "gut gebraucht" sind, hat Nagel Zweifel, ob der Prozess fortgesetzt werden kann.

Baby in Langenau ausgesetzt: Landgericht Ulm sucht wohl einen neuen Gutachter

Sollte sich doch jemand finden, der spontan ins Verfahren einsteigen kann, müsse eine erneute Exploration ihrer Mandantin durch den psychiatrischen Sachverständigen stattfinden. Sprich, ein mehrstündiges Gespräch führen, um sich ein erstes Bild von der Angeklagten zu verschaffen. Zudem müsste die Angeklagte ihre Angaben vor Gericht wiederholen, was die "eine große Hürde" für sie wäre, weil es mit großer Aufregung und weiteren schlaflosen Nächten verbunden wäre, so die Verteidigerin. Beim ersten Auftakt am Dienstag hätten darüber hinaus keine Zeugen ausgesagt, die aus ihrer Sicht für den psychiatrischen Sachverständigen von Bedeutung wären. Der muss sich am Ende des Verfahren zur Schuldfähigkeit der Angeklagten äußern.

Eigentlich hätte der Prozess an diesem Freitag (22. März) fortgesetzt werden sollen, der Termin aber wurde abgesagt. Als nächste Verhandlungstage wurden der 9. und 12. April angesetzt. Am 30. April sollte ein Urteil fallen.