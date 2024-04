Langenau

vor 34 Min.

Rafik Schami in Langenau: Die ganze Magie des Erzählens

Plus Rafik Schamis Erzählabend "Wenn du erzählst, erblüht die Wüste" ist ein lebenskluger, humanistischer Erzählreigen vom Feinsten. In Langenau füllte der Autor damit die ganze Kirche.

Von Florian L. Arnold

Eine "Lesung" war in Langenau angekündigt, aber was Rafik Schami auf Einladung der Buchhandlung Mahr tatsächlich machte, war die Menschen durch das reine Erzählen zu verzaubern. Die Kirche Mater Dolorosa war bis auf den letzten Platz besetzt – heute kein gewöhnlicher Anblick mehr in einer Kirche. "Wenn du erzählst, erblüht die Wüste" waren mehr als zwei Stunden lebensprallen Erzählens, ein Spaziergang durch heitere, traurige, (ab und zu) tragische, märchenhafte Geschichten aus seinen Büchern, spielend und mühelos dargeboten.

In Deutschland fand Rafik Schami eine zweite Heimat

Dass der Autor bei aller Unterhaltsamkeit seiner Erzählungen niemals vergisst, dass das Leben auch dunkle Momente hat, dass man Freiheit, Würde und Gemeinschaft nicht zum Nulltarif geschenkt bekommt, macht seine Erzählkunst so wertvoll. Seit 42 Jahren ist der Autor in Deutschland – und er weiß, wovon er spricht, wenn er für Freiheit, für Demokratie, für Gastfreundschaft und Humanität das Wort ergreift. 1971 musste er aus seiner Heimat Syrien fliehen, er fand in Deutschland eine Heimat. Eine Rückkehr in die erste Heimat Syrien ist nicht möglich, die Orte seiner Kindheit und Jugend sind durch den Krieg zerstört.

