Bahnprojekt Ulm–Augsburg: Dieser Trasse gibt Nersingen den Vorzug

Plus Die Nersinger Gemeinderäte wählten nun eine Variante aus. Die Wahl fällt auf Violett, weil diese Trasse am wenigsten Widerstand hervorrufe.

Die Umsetzung des Bahnprojekts Ulm–Augsburg ist seit Langem beschlossene Sache, die Planungen laufen auf Hochtouren. An eine rasche Umsetzung ist aber noch nicht zu denken, denn noch ist man in der Vorstufe aller Maßnahmen, die zum Ziel besserer Zugverbindungen im Fern- und Nahverkehr führen sollen.