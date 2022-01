Grundschule Oberfahlheim: So laufen die Vorbereitungen für den Bürgerentscheid

Plus Hat die Grundschule Oberfahlheim eine Zukunft? Ein Bürgerentscheid soll darauf eine Antwort geben. Was es bis dahin noch zu tun und zu beachten gibt.

Für Hunderte Eltern und ihre Kinder steht fest: Die Grundschule Oberfahlheim soll erhalten bleiben. Doch die Entscheidung darüber sollen alle Bürgerinnen und Bürger in Nersingen treffen. Das hat der Gemeinderat Ende vorigen Jahres so beschlossen, indem er für ein Ratsbegehren stimmte. Wie die Gemeinde sich auf den Bürgerentscheid vorbereitet, wie dieser ablaufen wird und welche Rolle die Offerte des Drogerie-Königs Erwin Müller spielt.