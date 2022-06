Ärger im Kampf um die Grundschule Oberfahlheim: "Transparenz? Fehlanzeige!"

Lokal Der Streit um den Erhalt der Oberfahlheimer Grundschule wird schärfer. Neuer Förderverein wirft der Gemeindeverwaltung vor, mit falschen Zahlen zu argumentieren.

Im Kampf um den Erhalt der Oberfahlheimer Grundschule schlagen die Wellen hoch: Aus der Bürgerinitiative, die sich für ihren Erhalt einsetzt, wurde inzwischen ein eingetragener Förderverein mit knapp hundert Mitgliedern, und die engagierten Mitglieder schauen genau hin, wenn es um die Zahlen geht, die die Gemeinde Nersingen vorgelegt hat, um die geplante Schließung der Grundschule zu begründen.