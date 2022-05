Am Neu-Ulmer Familienzentrum herrscht ein reges Tauschgeschäft

Plus Ob Geschirr, Brettspiele oder Dekoartikel: Vor dem Neu-Ulmer Familienzentrum kann nun wieder fleißig getauscht werden. Was hinter der Aktion steckt.

Dem letzten Tauschregal war es nicht gut ergangen. Im ersten Corona-Lockdown – das Neu-Ulmer Familienzentrum war geschlossen – stellte Juliane Ott, die Leiterin des Neu-Ulmer Familienzentrums, ein kleines Regal vor die Tür. Trotz der Pandemie sollten die Menschen weiterhin in Kontakt bleiben können, sich gegenseitig eine Freude bereiten. Das ging eineinhalb Jahre gut, bis ein Unbekannter das kleine Gestell von den Gegenständen befreite und mitnahm.