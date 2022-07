Neu-Ulm

vor 16 Min.

Angst vor Spinnen? Ein Kammerjäger erklärt, was Sie tun können

"Faustgroß" soll die Spinne gewesen sein, die eine 21-Jährige in Neu-Ulm in Angst und Schrecken versetzte.

Lokal Eine Stunde lang sperrte sich eine 21-Jährige in Neu-Ulm ein, weil sie eine "faustgroße" Spinne gesehen hat. Erst als die Polizei kam, traute sie sich wieder heraus.

Von Michael Kroha

Acht Beine, vielleicht noch ein paar Haare - igitt, eine Spinne! Eine Stunde lang verharrte am Mittwoch eine 21-Jährige in ihrem abgesperrten Zimmer. In ihrer Wohnung im Hochgratweg in Ludwigsfeld hatte sie "eine faustgroße Spinne" entdeckt. Erst als die Polizei kam, traute sich die junge Frau in Begleitung der Beamten wieder heraus. Gefunden wurde das Tier danach nicht mehr, ein Freund soll nun die weitere Suche übernehmen. Ob die junge Frau wieder in ihre Wohnung zurückkehrte? Unklar. Ein Kammerjäger erklärt, welche Möglichkeiten es jetzt und generell im Kampf gegen Spinnen gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen