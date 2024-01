Ausstellung im Edwin Scharff Museum ergänzt

Das Neu-Ulmer Museum widmet seine aktuelle Ausstellung der Landschaftsmalerei. Nun kamen weitere Bilder der Schule von Barbizon dazu.

Vier neue Werke sind nun in der Ausstellung "Vom Wesen der Natur" im Edwin Scharff Museum zu sehen. Sammler Andreas Gerritzen brachte sie am vergangenen Freitag persönlich im Museum vorbei. Nach dem Ende einer anderen Ausstellung drängte es ihn, dem Museum die Preziosen noch zukommen zu lassen. Nun ergänzen Gemälde von Camille Corot, Constant Troyon und Théodore Rousseau den Blick auf zwei Jahrhunderte empfundener Kunst.

Ein schärferer Blick auf die Schule von Barbizon

"Die weiteren Leihgaben ermöglichen es uns, den Blick auf die Freilichtmalerei im Wald von Fontainebleau nochmals kunsthistorisch zu schärfen", erläutert Museumsleiterin Helga Gutbrod. Corot ist bereits mit einem Gemälde in der Ausstellung vertreten, zu ihm gesellen sich nun die weiteren wichtigen Vertreter der Schule von Barbizon. Théodore Rousseau und Constant Troyon sind bekannt für ihre "paysage intimes", unspektakuläre aber genau deshalb vertraut wirkende Landschaftsausschnitte. Letzterer setzt zudem das Fällen eines Baumes ins Bild und erklärt damit auch Motive der Arbeit als bildwürdig.

"Eine Ausstellung ist immer eine Auswahl", meint Sammler Andreas Gerritzen. "Mit den jetzt ergänzten Werken kann jedoch die Schule von Barbizon noch genauer beleuchtet werden." Camille Corot war einer der Ersten, die in den Wald von Fontainebleau reisten. Bald folgten weitere Künstler. Diese legten den Fokus vor allem auf eine getreue, unmittelbare Schilderung der Natur. „Landschaft – Studie mit Heidekraut und Ginster“ ist so ein Werk – und eines der Lieblingswerke von Museumsleiterin Dr. Helga Gutbrod. Nach der gründlichen Prüfung durch einen Restaurator wurden die Werke direkt in die Ausstellung eingefügt.

Info: Die Ausstellung läuft noch bis 1. April.