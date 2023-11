Neu-Ulm

vor 18 Min.

AWO-Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen in Neu-Ulm

Mitarbeiterinnen des AWO Frauenhauses und der AWO Frauenberatungsstelle informieren am Samstag zum internationalen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen über ihre Arbeit.

Am Samstag veranstaltet die AWO in Neu-Ulm am Petrusplatz eine Aktion zum internationalen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen.

