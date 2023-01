Bahnprojekt Ulm – Augsburg: Das ist der aktuelle Stand zur neuen ICE-Trasse

Plus Noch gibt es keine Vorentscheidung zur ICE-Trasse. Beim Neujahrsempfang der Freien Wähler in Neu-Ulm informiert der Projektleiter der Bahn über den aktuellen Stand.

Der Bau der neuen ICE-Trasse zwischen Ulm und Augsburg ist ein Mammutprojekt. Weil viele Anwohnerinnen und Anwohner betroffen sind, sollen auch die Städte und Gemeinden entlang der Strecke ihre Meinung zu einem möglichen Trassenverlauf kundtun. Nersingen hat sich kürzlich für eine der vier Varianten ausgesprochen. Die Stadt Neu-Ulm hat noch keine Entscheidung getroffen. Wird es also höchste Zeit? Über den aktuellen Stand des Bahnprojekts Ulm – Augsburg informierte Projektleiter Markus Baumann beim Neujahrsempfang der Freien Wähler in Neu-Ulm.