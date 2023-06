Neu-Ulm

17:30 Uhr

Bekommt Neu-Ulm eine kleine Tiny House-Siedlung?

Plus Das Interesse an Tiny-Häusern ist weiterhin hoch, auf einem Grundstück in Finningen sollen fünf davon entstehen. Es gibt einige Fragen, aber nur wenige Antworten.

Von Florian Lang

Für die einen sind sie die Zukunft des Wohnens, für andere das Symbol für den platzenden Traum vom Eigenheim. Wie auch immer man zu ihnen steht, Tiny Houses liegen im Trend. Ein Grundstücksbesitzer möchte nun an der Breitenhofstraße in Finningen seine rund 1700 Quadratmeter an fünf Tiny House-Besitzer verpachten und stellte einen Bauvorantrag an die Stadt, der in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses diskutiert wurde. Dabei wurde schnell klar, dass es weniger darum geht, ob man das darf, sondern vor allem darum, ob solche Projekte überhaupt sinnvoll sind.

Bauanträge für Tiny Houses seien nicht selten, aber ein Antrag über die Errichtung von einer kleinen Siedlung der maximal 30 Quadratmeter großen Häuschen, sei dann doch ungewöhnlich. Und so schien Stadtbaudirektor Markus Krämer selbst nicht genau zu wissen, was er davon halten soll. Man würde in der Stadt Tiny-House-Projekte nicht forcieren, weil zweifelhaft sei, ob der knappe Baugrund damit gut genutzt sei. "Aber unabhängig von der Frage, ob das eine gute Idee ist oder nicht, die Stadtverwaltung hält das Projekt prinzipiell für zulässig", sagte Krämer, als er den Antrag vorstellte. Gerade weil die geplante Mini-Siedlung nicht direkt in der Stadt, sondern in Finningen entstehen soll, sei zumindest an diesem ersten Bauvorantrag nichts auszusetzen.

