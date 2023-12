Neu-Ulm

vor 48 Min.

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm ist eröffnet

Plus Schnee macht den Start des mittelalterlichen Weihnachtsmarkts in Neu-Ulm kalt und rutschig – aber auch weihnachtlich. Eindrücke vom ersten Tag.

Von Annemarie Rencken Artikel anhören Shape

Die Rutschgefahr ist am Freitagnachmittag groß in Neu-Ulm – das macht auch vor dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt nicht Halt. Selina von "Heilig's Blechle Holzofenbäckerei" auf dem Johannesplatz hat das am eigenen Leib erfahren. Um sich gegen die frostigen -1 Grad und den Schneefall auszurüsten, ist sie kurz zuvor noch zu den Geschäften gegenüber gehuscht, hat sich mit extra Schuheinlagen ausgestattet – und ist dabei mehrmals fast ausgerutscht. "Es ist doch etwas schneeiger und regnerischer als wir erwartet hatten", sagt sie während sie ihre Hände an einer Tasse wärmt.

Zum Start des Neu-Ulmer Weihnachtsmarkts muss Schnee geschippt werden

Um 11.30 Uhr ist der Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm gestartet und bietet noch bis zum 22. Dezember einen kleinen Ausflug aus dem Alltag ins Mittelalter an. "Heilig's Blechle Holzofenbäckerei" ist heuer zum ersten Mal dabei. Hier gibt es verschiedene Flammkuchen, die von Totenköpfen und Krähen bewacht werden. Samstags können sich Kinder aber auch ein wenig selbst austoben: Direkt rechts nebenan gibt es eine Kinderbackstube. In dem Zelt können Kinder eigene Kreationen anfertigen, die dann in einem großen Ofen gebacken werden. Jetzt muss aber erst einmal ein wenig Schnee geschippt und der Boden vor dem Stand rutschfester gemacht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen