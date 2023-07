Großeinsatz der Feuerwehr: Neun Hütten im Kleingarten Jakobsruhe zerstört

In der Kleingartenanlage "Jakobsruhe" in Neu-Ulm ist die Feuerwehr im Einsatz. Insgesamt neun Gartenhütten dem Brand zum Opfer gefallen.

Die Rauchschwaden waren am Morgen schon von Weitem zu sehen: Die Feuerwehr war stundenlang nahe des Muthenhölzles in Neu-Ulm mit einem Großaufgebot im Einsatz. In der Kleingartenanlage "Jakobsruhe Am Langen Weg" zwischen B28 und Illerkanal waren am mehrere Gartenhütten in Brand geraten.

Gut ein halbes Dutzend Hütten sind von dem Brand in der Kleingartenanlage betroffen. Foto: Thomas Heckmann

Betroffen sind nach Angaben der Feuerwehr insgesamt neun Hütten. Darin waren zum Teil auch Gasflaschen untergebracht. Zu Explosionen sei es nicht gekommen. Jedoch sei ein Zischen zu hören gewesen, das darauf hindeute, dass die Behälter ordnungsmäß das Gas ablassen. Es wurden zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren nachalarmiert. Der Rauch zog in Richtung Wiley weg.

Eine Rauchwolke war über der Kleingartenanlage schon von Weitem zu sehen. Foto: Thomas Heckmann

Der Polizei gemeldet wurde gegen 8.10 Uhr eine Rauchsäule, so ein Sprecher auf Nachfrage. Danach sei der Brand festgestellt worden, der sich auf zunächst drei bis vier Parzellen ausgeweitet habe. Die Ursache ist bislang unklar. Personen seien keine zu Schaden gekommen. Der Sachschaden müsse noch ermittelt werden.

Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm: Schranke zur Kleingartenanlage war geschlossen

Die Feuerwehr war mit 52 Kräften und elf Fahrzeugen im Einsatz. Weil der Brand erst im Illerholzweg gemeldet wurde, sei die Anfahrt über Umwege erfolgt. Auch hätte eine Unterführung nicht passiert werden können, weil die nur für Fahrzeuge mit einer Höhe 2,80 Meter ausgerichtet ist.

Vom Michelsberg aus waren die Rauchschwaden sehr gut zu sehen. Foto: Hansjörg Käufer

Vor Ort eingetroffen, erschwerte eine Schranke die Zufahrt zur Kleingartenlage. 15 Minute habe es gedauert, diese zu beseitigen. Doch auch die letzten 100 Meter zum Brandort mussten zu Fuß zurückgelegt werden. Weil die Hütten so eng aufeinanderstanden, sei das Feuer zunächst nicht aufzuhalten gewesen. Löschwasser wurde aus dem Illerkanal gepumpt.