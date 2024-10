Flüchtlinge nach Großeinsatz an Berufsschule wieder zurück: Ursache für Geruch weiter unklar

Wegen eines beißenden, schwefelartigen Geruchs ist am späten Montagabend die Sporthalle der Berufsschule Neu-Ulm geräumt worden. Vorausgegangen war ein Streit zwischen einem 36-jährigen Besucher und den Bewohnern der Halle. Die in der Halle untergebrachten etwa 100 Flüchtlinge mussten die Unterkunft verlassen. Inzwischen konnten sie aber wieder zurück. Was aber war die Ursache für den Geruch?

