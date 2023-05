Landkreis Neu-Ulm

Freibad-Saison nimmt Fahrt auf: Das ist neu in Neu-Ulm, Senden und Weißenhorn

Plus Im Donaubad tummeln sich schon die ersten Schwimmer und Turmspringer, auch in Senden und Weißenhorn geht es bald los. Worauf sich Wasserraten freuen dürfen.

Von Florian Lang

Der meteorologische Sommerbeginn ist am 1. Juni, der kalendarische gar erst drei Wochen später, für viele Menschen jedoch beginnt der Sommer, wenn die Freibäder öffnen. Den Anfang machte bereits am 1. Mai das Neu-Ulmer Donaubad, ab Mitte Mai locken dann auch die Freibäder in Senden und Weißenhorn ins kühle Nass. Pünktlich zum Start der Freibadsaison haben wir für Sie die ersten Eindrücke gesammelt und wichtigsten Infos zusammengefasst.

Gelungener Start in die Freiluftsaison für das Donaubad in Neu-Ulm

Eingeladen von den ersten Sonnenstrahlen der vergangenen Tage tummeln sich bereits so manche Stammgäste, Sportschwimmer und Turmspringer im Neu-Ulmer Donaubad. Das Erlebnisbad ist derzeit auch Baustelle, und das nicht nur, weil weiter an den neuen Erlebnisrutschen gearbeitet wird. „Wir bauen einen Weg in den hinteren Bereich und einen neuen Zaun dort, um das Ganze optisch schöner zu gestalten“, sagt Martin Paul vom Donaubad zu den Bauarbeiten, derentwegen ein Teil des Bades noch geschlossen ist. Neu sind auch die automatisierte Rasenpflege und ein Sonnenschutzsegel im Kleinkinderbereich. Außerdem wurden Bäume gepflanzt, die in den nächsten Jahren deutlich mehr Schatten spenden werden.

