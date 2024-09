Für die jungen Neu-Ulmer Bergsteiger ging es auf der ganzen Welt hoch hinauf

Für einige Mitglieder des DAV Neu-Ulm oder auch ehemalige Angehörige des Vereins ist Samstag, 14. September, ein besonderes Datum. Denn an diesem Tag feiern sie 75 Jahre Jungmannschaft im DAV Neu-Ulm. Dann geht es natürlich in die Hütte des Vereins, ins „Höfle“, um das Jubiläum zünftig und ausgiebig zu feiern. Ralf Miller, der die Jungmannschaft selbst vom 1. Januar 1989 bis zum 31. Dezember 1991 leitete, lebt zwar längst nicht mehr in der Region, hat sich aber darum verdient gemacht, möglichst viele ehemalige Mitglieder der Jungmannschaft zu aktivieren, damit sie dem Fest beiwohnen.

Stefan Kümmritz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis