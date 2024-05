Neuer Vorstand, Beiträge erhöht: So lief die DAV-Mitgliederversammlung

Plus Beim größten Neu-Ulmer Verein wurde eine neue Struktur auf den Weg gebracht. Ein siebenköpfiger und gleichberechtigter Vorstand führt nun die DAV-Sektion.

Geringe Teilnahme, lebhafte Diskussionen und wichtige Entscheidungen: Die Sektion Neu-Ulm des Deutschen Alpenvereins (DAV), der mit etwa 8500 Mitgliedern größte Neu-Ulmer Verein, hat bei ihrer Mitgliederversammlung am Dienstagabend eine neue vereinsinterne Struktur auf den Weg gebracht. Dieter Danks, der 19 Jahre lang Vorsitzender war, stellte sich für eine Verlängerung seiner Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. "Ohne ihn hätte es die Kletterhalle nicht gegeben, er hinterlässt ein großes Loch", so DAV-Geschäftsführer Moritz Kaltenbacher. Künftig wird nun ein siebenköpfiger, gemeinsamer und gleichberechtigter Vorstand den Neu-Ulmer Alpenverein führen. Darüber hinaus wurden eine Reihe von Satzungsänderungen vorgenommen und eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für das kommende Jahr beschlossen.