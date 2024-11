Gewalt gegen Frauen: Das Frauenhaus bietet Betroffenen seit 40 Jahren Schutz

Für ein Viertel aller Frauen in Deutschland ist sie Teil des Alltags: Sie müssen in ihren Partnerschaften körperliche oder sexualisierte Gewalt erleben – und in vielen Fällen kämpfen, um sie zu überleben. Fast jeden Tag gibt es in Deutschland einen Femizid, wie aktuelle Zahlen des Bundeskriminalamts zeigen. Wenn Frauen den schwierigen Schritt in die Freiheit schaffen, haben sie seit mittlerweile nun 40 Jahren mit dem Neu-Ulmer Frauenhaus eine feste Anlaufstelle, um sich zu stabilisieren und später wieder auf eigenen Beinen stehen zu können.

