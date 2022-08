Hausarzt Kröner zum Impfärztin-Suizid in Österreich: "Werde mich nicht zurückziehen"

Lokal Hausarzt und "Impfluencer" Kröner bekam Morddrohungen, weil er sich für Corona-Impfungen einsetzte. In Österreich nahm sich nun eine Impfärztin das Leben. Auch sie wurde zum Hass-Objekt.

Die österreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr hat sich vor wenigen Tagen das Leben genommen. Die 36-Jährige hatte sich im Kampf gegen Corona engagiert und war im Internet zum Hass-Objekt der Impfgegner geworden. Daran - das legen von Medien veröffentlichte Abschiedsbriefe nahe - ist sie zerbrochen. Wie es sich anfühlt, deswegen Morddrohungen zu erhalten, hat der Pfuhler Hausarzt und "Impfluencer" Christian Kröner selbst erlebt. Angesprochen auf den Suizid sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion aber erneut: "Ich werde mich nicht zurückziehen."