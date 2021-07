Neu-Ulm

vor 50 Min.

Christian Kröner, der "Kinderimpfheld": Was machen die Morddrohungen mit dem Hausarzt?

Plus Der Neu-Ulmer Hausarzt Christian Kröner impft in seiner Praxis in Pfuhl auch Kinder. Dafür bekommt er Morddrohungen, Polizeischutz - aber auch immense Unterstützung.

Von Michael Kroha

Landshut, Würzburg, Göppingen, Fürth. Sogar aus Hamburg und Lübeck sind sie schon nach Pfuhl gekommen, um ihre Kinder gegen Corona impfen zu lassen. Denn während viele Ärzte offensichtlich noch zögern, hat der selbst ernannte "Impfluencer" Dr. Christian Kröner bereits 400 Kindern und Jugendlichen in seiner Praxis im beschaulichen Neu-Ulmer Stadtteil eine erste Spritze verabreicht. Am Freitag kamen grob 100 weitere hinzu. Sein Tun beschert dem Hausarzt immense mediale Aufmerksamkeit - bundesweit. Die Kehrseite: Er erhält Morddrohungen und steht sogar unter Polizeischutz.

