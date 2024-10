A7 stundenlang gesperrt: Brücke bei Finningen wurde in der Nacht abgerissen

Vergangene Woche wurden die Auf- und Einbauten zurückgebaut, an diesem Wochenende folgte nun der komplette Abriss der Brücke über die A7 zwischen Finningen und Holzheim. Die Autobahn war dafür erneut von Samstagabend bis Sonntagmorgen in beiden Richtungen voll gesperrt. Vor den Ausfahrten in Nersingen und Vöhringen bildete sich ein Stau. Das 50 Jahre alte Bauwerk wird durch einen Neubau ersetzt. Die Kosten belaufen sich auf circa vier Millionen Euro und werden von der Autobahn GmbH des Bundes und dem Freistaat Bayern getragen. Die Fertigstellung soll im Sommer 2025 erfolgen.

