Im Eschach-Wald bei Holzschwang soll ein Windpark entstehen

Plus Östlich von Holzschwang soll eine Windkraftanlage gebaut werden. Während es manchem zu schnell geht, sprechen die SWU von Planungen im Anfangsstadium.

Soll im Eschach-Wald östlich von Holzschwang ein Windpark entstehen, und das ohne eine Beteiligung der Bevölkerung? Diesen Eindruck bekam jedenfalls ein Anwohner des Neu-Ulmer Stadtteils, der an informellen Gesprächen zu diesem Thema beteiligt war. Laut dem Anwohner, der anonym bleiben möchte, wurden im Oktober alle Waldbesitzer und Grundstückseigentümer zu einem Informationsgespräch eingeladen, bei dem mithilfe einer Power-Point-Präsentation die Pläne der Stadt Neu-Ulm und der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm vorgestellt wurden. "Ich hatte den Eindruck, dass hier ganz schnell Nägel mit Köpfen gemacht werden sollten, ohne dass da zu viele etwas davon mitbekommen sollen", so die Sichtweise des Mannes.

Rund 50 Grundstückseigentümer seien bei dem Termin zugegen gewesen und sollten nach seinem Gefühl dazu verleitet werden, bereits Anfang Dezember die ersten Unterschriften zu leisten. "Ich hatte davor noch nichts über dieses Projekt gehört und war erschrocken, dass scheinbar schon alles feststeht und quasi unterschriftsreif ist", so der Mann. Man habe den Anwesenden erklärt, dass aufgrund von Abstandsregeln, insbesondere im Zusammenhang mit militärischen Flugschneisen, nur der Standort östlich von Holzschwang infrage käme, ihm sei das alles jedoch zu schnell gegangen. Außerdem halte er den Standort für ungeeignet, weil er in einem Tal liege. "Ich verstehe, dass man möglichst schnell die ersten Verträge unterzeichnen möchte, um zu verhindern, dass hier private Investoren der Stadt zuvorkommen. Aber ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gehört hier schon dazu", findet der Anwohner.