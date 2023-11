Neu-Ulm

vor 33 Min.

"Lacrima" unterstützt trauernde Kindern und Jugendliche in Neu-Ulm

Plus Die Einrichtung der Johanniter in Neu-Ulm feiert fünfjähriges Bestehen. Die Leiterin erklärt, warum die Arbeit mit trauernden Heranwachsenden so wichtig ist.

Von Stefan Kümmritz

"Lacrima" kommt aus dem Lateinischen und heißt "Träne". Ja, Tränen dürfen auch vergossen werden, wenn sich junge Menschen bei dem Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche der Johanniter in Neu-Ulm treffen, um gemeinsam ihre Trauer zu erleben und zu bewältigen. Kürzlich feierte Lacrima sein fünfjähriges Bestehen und Angelika Bayer, die das Zentrum in Neu-Ulm von Beginn an leitete, nun in den Ruhestand tritt und mit Christine Joos schon eine Nachfolgerin hat, weiß eine Menge zu berichten.

Lacrima finanziert sich ausschließlich aus Spenden

Der Besuch von Lacrima ist kostenlos, weil sich die Einrichtung aus Spenden finanziert, und alle Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren können unabhängig von Herkunft und Konfession an den zwei Gruppenstunden, die alle zwei Wochen absolviert werden, teilnehmen. Nur während des Corona-Lockdowns gab es Trauerbegleitung auf Abstand. "Die Kinder und Jugendlichen kommen gerne und bleiben in der Regel zwei bis drei Jahre", sagt Bayer. Sie selbst ist Diplomsozialpädagogin sowie ausgebildete Trauerbegleiterin und auch ihre Nachfolgerin ist vom Fach. Aktuell kümmern sich in den Räumen der Neu-Ulmer Friedenskirche zudem 18 ausgebildete Ehrenamtliche um die trauernden Kinder und Jugendlichen, aber auch um Kinder begleitende Eltern, die zur gleichen Zeit in einem separaten Raum zusammenkommen.

