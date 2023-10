Nach Brand im Magie-Theater: Florian Zimmer meldet sich mit neuer Show zurück

Sieben Monate nach dem Brand soll es im Magie-Theater in Neu-Ulm nun weitergehen. Trotz schwieriger Umstände spricht Florian Zimmer von einem "echten Erfolg".

Nach einem Brand in Büroräumen Anfang Juni im Magie-Theater von Florian Zimmer in Neu-Ulm steht jetzt der Termin für die Wiedereröffnung fest. Am 1. Dezember soll der Vorhang im Wiley wieder gehoben werden, wie Zimmer am Mittwoch bekannt gab. Dann mit der Show "Ulmglaublich 2.0", einer Fortsetzung seiner ersten Show "Ulmglaublich".

Für die neue Show holt sich Zimmer Unterstützung auf die Bühne: G. Alexander und David Diaz erhalten einen Gastauftritt. 50 Termine sind die "Spin-Off-Show" geplant. Der Magier macht darauf aufmerksam: Wer dabei sein möchte, sollte schnell handeln – im vergangenen Jahr seien alle Shows im Dezember restlos ausverkauft gewesen sein. Der Ticketverkauf ist bereits im Gange.

Magie-Theater von Florian Zimmer in Neu-Ulm: Das steht auf dem Programm

Zimmer informiert in seiner Mitteilung auch über das weitere Programm: Die Familiensonntage sollen fortgesetzt werden, im Dezember gibt es sonntags zusätzlich eine "Family Adenventsshow". Tickets kosten hier ab 49 Euro. Zudem findet jeden ersten Sonntag im Monat weiterhin die Mittagsshow "Flo-Zirkus" für Kinder statt. Zum Jahresabschluss wird es eine Silvestergala geben. Vor der Zaubershow können Gäste im hauseigenen Restaurant Magicuisine essen. Danach findet eine Party mit DJ und Feuershow statt.

Am 18. und 19. November gibt es einen Tag der offenen Türe, der Eintritt ist frei. Zeitgleich ist das Magie-Theater mit einem Stand in der Ratiopharm Arena auf der Hochzeitsmesse vertreten. "Wer schon immer einmal hinter die Kulissen schauen wollte oder sich die Location für mögliche exklusive Veranstaltungen wie Hochzeiten anschauen möchte, ist herzlich eingeladen", so Zimmer. An beiden Tagen werden Führungen angeboten, die Magic-Bar hat geöffnet und es gibt die Möglichkeit kurz in den Showroom "zu spickeln".

Zimmer, der zuletzt weniger mit Auftritten auf Showbühnen, sondern mehr im Gerichtssaal wegen einer am Ende erfolgreichen Auseinandersetzung mit dem Manager Michael Ecker für Schlagzeilen sorgte, wertet sein Magie-Theater als "echten Erfolg" - und das trotz Umsetzung während der Corona-Krise umgesetzt und schwieriger wirtschaftlicher Umstände. Zurückzuführen sei das "auf die Einmaligkeit des Angebots der Zaubershow und Erlebnisgastronomie".

Der Brand am 4. Juni hatte laut Polizei einen Sachschaden von circa 400.000 Euro angerichtet. Die Auswirkungen dessen waren aber weitreichender als zunächst angenommen. Neben den Büros waren auch der Showroom, das Foyer, das Treppenhaus sowie weitere Räume betroffen. Teile des Theaters hätten vollständig entkernt werden müssen, um auch die letzten Spuren des Rauches und Rußes beseitigen zu können. Erst war der 1. September für eine Wiedereröffnung vorgesehen, jetzt wird es drei Monate später soweit sein. (AZ/krom)