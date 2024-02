Neu-Ulm

18:30 Uhr

Neue Pizzeria in Offenhausen: Junges Trio übernimmt das "Olympia"

Ende Februar sollen die Bauarbeiten fertig sein und der Neueröffnung der Pizzeria Olympia in Offenhausen durch Gaetano Ganci, Gioele Gallina und Rafael dos Santos Vasconcelos nichts mehr im Weg stehen.

Plus Ab Ende Februar kann im "Olympia" wieder italienisch gegessen werden. Das haben die drei neuen Pächter mit der beliebten Pizzeria in Offenhausen vor.

Dort, wo bald schon Menschen anstehen sollen, um ihre Pizzen abzuholen, stapelt sich Anfang Februar noch Bauschrott. Hinter der Theke ragen Rohre aus der Wand, dünne Plastikfolien bedecken die Fenster. Damit die Pizzeria "Olympia" in Offenhausen Ende Februar vorzeigbar für ihre Gäste ist, muss noch an vielen Ecken angepackt werden. Und das wird es auch: Während Gioele Gallina, einer der drei Chefs der des neuen Olympia, die Küche zeigt, sind im Hintergrund Bohrgeräusche zu hören.

Für Gallina ist es nicht das erste Restaurant, das er betreibt: Seit acht Monaten leitet er außerdem die Sportgaststätte des SV Jungingen, das "L'Incontro da Gioele". Vorher hatte das Lokal vier Jahre seinen Eltern gehört. Als die sich scheiden ließen, übernahm der 24-Jährige den Betrieb in Jungingen. Er ist in der Gastronomie quasi aufgewachsen, erzählt Gallina, während er an einer seiner neuen Edelstahl-Arbeitsflächen lehnt.

