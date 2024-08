Neue Sitzplätze an der Donau: Jetzt geht’s am Schwal weiter

Die Baumaßnahme für das Projekt „Flusslandschaften in Schwaben erleben 2.0“ hat vor knapp zwei Wochen am Neu-Ulmer Maxplatz begonnen. Laut Stadt kommen die Arbeiten zur Schaffung von Sitzstufen in die Böschung gut voran. In einem zweiten Schritt wird nun auch der Uferbereich am Schwal ab Montag, den 2. September, neu gestaltet.

Diese Arbeiten laufen ab Montag am Schwal in Neu-Ulm

Hierzu wird die Mauer auf der Nordseite auf einer Länge von rund zwölf Metern geöffnet, damit fünf Reihen Sitzstufen mit einer Länge von neun bis 16 Metern eingebaut werden können. An der Böschungskante werden Natursteinquader eingebracht. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Oktober andauern. Während der Baumaßnahme muss der Spielplatz vollständig gesperrt werden, da ein Teil als Zufahrt für die Baustelle benötigt wird. Hierfür muss der Spielplatz teilweise abgebaut und im Anschluss an die Maßnahme wieder aufgebaut werden.

Die Stadt versichert, dass auf den Schutz des wertvollen Altbaumbestandes geachtet werde. Auswirkungen auf die Kulturreihe „Literatur unter Bäumen“ gebe es keine, da der Bereich in Richtung Schwalspitze ungehindert für Veranstaltungen genutzt werden könne.

Die Kosten für das Gesamtvorhaben belaufen sich auf etwa 970.000 Euro. 60 Prozent trägt die EU über den „Leader“-Fördertopf. Zehn Prozent steuern die Lechwerke bei. Der Anteil der Stadt beträgt rund 400.000 Euro. (AZ)