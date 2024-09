Nach dem Aus für Schlössle-Bier – so geht es mit der Traditionsgaststätte weiter

Am Ende hat sich die Chefin durchgesetzt: Vor einem Dreivierteljahr brachte Christa Zoller-Kaltenbacher im Familienrat bereits den Vorschlag ein, die Brauerei in der Offenhauser Traditionsgaststätte dicht zu machen: „Das wurde heftig diskutiert“, sagte sie am Mittwoch, doch letztlich blieb der Familie offenbar nichts anderes übrig, als mitzuziehen, denn die Zahlen sprachen offenbar für sich. Es lohnt sich nicht mehr, Schlössle-Bier zu brauen. Damit geht eine Ära zu Ende, die 1690 ihren Anfang nahm. Ausführlich nahmen Christa Zoller-Kaltenbacher und ihr Bruder Werner jetzt Stellung, warum sie kein eigenes Bier mehr herstellen wollen – und wie es mit der Gaststätte weitergehen soll.

Ronald Hinzpeter