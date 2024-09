Offizielle Eröffnung: Die Reuttier Straße ist nach mehr als zwei Jahren Bauzeit fertig

Mehr als zwei Jahre haben die Bauarbeiten in der Reuttier Straße in Neu-Ulm gedauert und vielen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern Nerven gekostet. Doch unterm Strich war alles gute drei Monate früher fertig als geplant, denn eigentlich hatte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) Weihnachten 2024 als Termin in Aussicht gestellt. Erste Planungskonzepte hatte es bereits 2011 gegeben. Nach der Verkehrsfreigabe Ende August folgte nun eine offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen.

Auch die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) haben mehrere Millionen Euro in die Reuttier Straße investiert

Die Rednerinnen und Redner erläuterten, dass sich die Gesamtkosten auf etwa 12,6 Millionen Euro belaufen, wovon mehr als vier Millionen Euro vom Freistaat und knapp eine halbe Million Euro aus der Städtebauförderung von Bund und Ländern stammen. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) haben die Gelegenheit genutzt, um Erdgas-, Wasser-, Wärme- und Stromkabel auf dem 600 Meter langen Stück der Reuttier Straße zu verlegen. Außerdem erneuerten sie die Straßenbeleuchtung. Insgesamt investierte die städtische Tochter rund vier Millionen Euro in das Bauvorhaben. Laut Stadt verkehren auf der Reuttier Straße etwa 28.000 Fahrzeuge am Tag. (mru)