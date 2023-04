Rostschäden: "Grüne Brücke" über die Ringstraße für drei Monate gesperrt

2007 wurde die "Grüne Brücke" in Neu-Ulm errichtet. Jetzt muss sie saniert und deshalb direkt nach Ostern drei Monate lang gesperrt werden.

Gebaut wurde die Brücke im Rahmen der Landesgartenschau 2008. Als letzte von drei Brücken für die "Grüne Brücke" entstand der Bau über die Ringstraße in Neu-Ulm. Sie verbindet die Grünanlagen im Bereich der ehemaligen Glacis-Festungsanlagen mit dem Wohngebiet in der Bradleystraße. Von Rost befallen, muss sie nun saniert werden und ist deshalb für gut drei Monate gesperrt.

Die Arbeiten beginnen bereits direkt nach Ostern. Ab kommendem Dienstag, 11. April, ist die Geh- und Radwegbrücke komplett für den Verkehr gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer wird eine provisorische Querungshilfe eingerichtet, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilt.

Die Radbrücke über die Ringstraße hat ein Rostproblem. Die Brücke überspannt nun auf insgesamt 96 Metern die Ringstraße und Teile der Grünflächen des Parks. Foto: Oliver Helmstädter

Zunächst wird der komplette Überbau abgestrahlt und alle Bauteile von Rost befreit. Die Oberflächen erhalten anschließend eine zweifache Grundierung und Deckbeschichtung. Von Rost befallene Bauteile sollten verstärkt und die Entwässerungseinrichtungen wieder optimiert werden, heißt es. Auch die Wiederlager- und Stützfüße sollen an den Stellen saniert werden, an denen es Schäden am Beton gibt. Schlussendlich werde auch der Brückenbelag erneuert, so die Stadtverwaltung.

Für Fußgänger und Radelnde wird unterhalb der Brücke auf Höhe der Bradleystraße eine provisorische Querungshilfe mit einer Ampelschaltung eingerichtet. Für den motorisierten Verkehr steht im Baustellenbereich in der Ringstraße für die Dauer der Baumaßnahme jeweils nur eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung. Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mögliche Behinderungen. (AZ)