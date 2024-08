Nach Gewalttaten: CSU fordert Video-Überwachung am Neu-Ulmer Bahnhof

Im Juli wird eine Frau am Neu-Ulmer Bahnhof mitten am Tag von einem Räuber attackiert und verletzt. Im August greift eine dreiköpfige Gruppe zwei Spaziergänger im Glacis-Park an und verletzt sie. Gewalttaten wie diese machen viele Bürgerinnen und Bürgern Sorge. „Es steht für uns außer Zweifel, dass derartige Vorfälle das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinträchtigen und daher nicht einfach hingenommen werden können“, schreibt die CSU-Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat. In einem Antrag an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) machen sich die Christsozialen für die Einführung einer Videoüberwachung rund um den Bahnhof stark – und stehen damit im Widerspruch zur Neu-Ulmer Polizei.

Michael Ruddigkeit