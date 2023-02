Silberwald-Wirt aus Ludwigsfeld eröffnet neues Restaurant im Orange Hotel

Zum Monatsende verabschiedet sich das indische Restaurant Omsubhay aus dem Orange Hotel in Neu-Ulm. Der Silberwald-Wirt übernimmt, die Speisekarte verändert sich.

Ein Jahr lang wurden nun im Orange Restaurant im Neu-Ulmer Gewerbegebiet Dieselstraße indische Spezialitäten serviert. Omsubhay-Betreiber Uday Pratap Singh hätte vermutlich auch gerne weitergemacht. Doch das Lokal war von Beginn an als sogenanntes Pop-up-Restaurant angelegt, sodass zum Monatsende ein Pächterwechsel ansteht. Und der neue ist im Raum Neu-Ulm kein Unbekannter: Henry Glinka, seit Sommer 2020 Gastgeber in der Ausflugsgaststätte Silberwald in Ludwigsfeld, wird übernehmen. Entsprechend wird sich die Speisekarte verändern.

Ab 1. März soll wieder schwäbisch mit kulinarischen Ausflügen in die internationale Küche serviert werden. Das Restaurant ist Teil des Orange Areals mit Hotel, Apartments, Deutscher Friseurakademie sowie dem nach eigenen Angaben europaweit größten Friseurmuseum. "Wir freuen uns über alle Gäste, die zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis lecker essen möchten", wird Glinka in einer Pressemitteilung zitiert. Er selbst war über Wochen hinweg für unsere Redaktion persönlich nicht zu sprechen. "Die Speisekarte ist vielseitig und bietet für jeden Geschmack etwas."

Silberwald-Wirt übernimmt Orange Restaurant in Neu-Ulm: Lokal wird noch umgestaltet

Das äußere Erscheinungsbild des Orange Restaurants soll sich nach dem Wechsel verändern. Auch der Innenraum soll etwas anders gestaltet werden. Während in der Gastro-Branche mancherorts händeringend nach Personal gesucht wird, sagt Glinka: "Ich freue mich auf die Herausforderung eines weiteren Restaurants in der Stadt." Dazu würden täglich wechselnder Mittagstisch, Wochen- und Abendkarte sowie Menüangebote gehören. "Wir sind selbst Gäste im Silberwald gewesen und waren immer begeistert", begründet Gloning Harald, Geschäftsführer der Hotelbetriebsgesellschaft Arex, die Entscheidung.

Das Orange Restaurant in der Dieselstraße in Neu-Ulm. Foto: Orange Hotel

Uday Pratap Singh und sein Team aus Heidenheim, das 2016 mit einem Foodtruck gestartet war, wollen mit ihrer indischen Küche in der Region vertreten bleiben. Finales gebe es noch nicht zu verkünden, derzeit würden aber Gespräche für einen Standort in Neu-Ulm sowie einem "etwas entfernteren" im Raum Ulm laufen. In zwei oder drei Monaten, so sagt er, wisse er vielleicht mehr. Am 28. Februar hat er im Orange Restaurant das letzte Mal geöffnet. (AZ/krom)