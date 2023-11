Neu-Ulm

17:59 Uhr

So kommt man als Frau nachts sicher nach Hause

Hauptkommissar Wolfgang Wagner, Kriminalhauptkommissar Mark Schmid, Stadtplanerin Karen Bounaga und Dezernatsleiter Ralph Seiffert sprachen in Neu-Ulm über Sexismus. Kathi Wolf moderierte.

Plus Was hilft gegen Sexismus und sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum und auf dem Heimweg? Eine Podiumsdiskussion in Neu-Ulm gibt Tipps.

Gute Nachrichten gibt es gleich zum Anfang der Podiumsdiskussion " Neu-Ulm, aber sicher!", die sich mit dem schweren aber wichtigen Thema Sexismus im öffentlichen Raum beschäftigt: Angsträume, die gibt es in Neu-Ulm nicht. Zumindest objektiv. Das ist Wolfgang Wagner, Polizeihauptkommissar der Polizei Neu-Ulm ein wichtiges Anliegen. "Wir dulden keine Angsträume", sagt er. Nach den Zahlen, die Wagner präsentiert, steht Neu-Ulm gut da: 2022 waren Sexualstraftaten (die den gesamten Raum von sexueller Belästigung bis hin zu Vergewaltigung umfassen) in der Stadt unterrepräsentiert.

Gemessen an allen Straftaten machten sie nur einen Anteil von 0,8 Prozent aus. Damit liegt Neu-Ulm unter dem bayerischen Durchschnitt. Aber und das ist Wagner ebenfalls wichtig zu betonen: "Jeder Fall ist einer zu viel." Und diese Zahlen sind natürlich nur ein Teil der Wahrheit, auch das ist der Polizei bewusst. Viele Übergriffe zeigen Betroffene gar nicht erst an, das sogenannte Dunkelfeld ist also noch einmal deutlich größer.

