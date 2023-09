Steinwurf bei Grünen-Wahlkampfevent: Was über den Täter bekannt ist

In Neu-Ulm kommt es beim Auftritt des Grünen-Spitzenduos Schulze und Hartmann zu einem Eklat. Ein Mann wirft einen Stein. Was bislang über den Täter bekannt ist.

Vollbart, Brille, weißes T-Shirt und ein schwarzer Turnbeutel: Ein 44-Jähriger sorgte am Sonntagabend bei der Wahlkampfveranstaltung der Grünen für einen Eklat. Er warf einen Stein auf die Bühne in Richtung des Spitzenduos Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, knapp vorbei an der Gebärdendolmetscherin für die hiesige Direktkandidatin Julia Probst. Verletzt wurde zum Glück niemand. Doch der Vorfall hat mindestens bayernweite Empörung ausgelöst.

Menschen, die vor Ort waren, sprechen von einem "Schreckmoment". Die Polizisten aber hätten besonnen reagiert. Sie rangen den Steinewerfer nieder und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei soll sich der Mann widersetzt haben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Er wurde auf die Dienststelle mitgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Veranstaltung sei zu dem Zeitpunkt schon beendet gewesen, heißt es.

Steinewerfer von Neu-Ulm kommt aus Baden-Württemberg

Beim Steinewerfer soll es sich um einen 44-Jährigen aus Baden-Württemberg handeln. Näher will es die Polizei auf Nachfrage nicht eingrenzen. Der Mann gilt als polizeibekannt. Jedoch sollen die Delikte, die der niederschwelligen Kriminalität zugeordnet werden können, schon gut ein Jahrzehnt zurückliegen, so der Polizeisprecher.

Welcher Gruppierung und ob überhaupt der Mann angehörte, sei noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Das Motiv sei noch unklar. Vor Ort hatten sich Personen aus der Szene der Querdenker, aber auch Sympathisanten der AfD aufgehalten. Jene Demonstrierenden hatten die Veranstaltung immer wieder mit Tröten und Trillerpfeifen gestört.

Eklat bei Grünen-Event: Gehört der Steinewerfer von Neu-Ulm den Querdenkern an?

Dem Steinewerfer gegenüber aber hätten sich laut Polizei keine der anderen Person solidarisiert. Dass zum Beispiel Videos von der Festnahme gemacht worden wären oder Ähnliches. Daniel Langhans aus Pfaffenhofen, eine der auch bundesweit bekannteren Persönlichkeiten in der Szene der Querdenker und Corona-Spaziergänger, hatte sich vom Vorfall vor Ort distanziert.

Lesen Sie dazu auch

Auf einem Video der Veranstaltung, das bei YouTube zu sehen ist, ist der Vorfall dokumentiert. Der 44-Jährige ist auf der Aufnahme zu sehen, wie er aus Richtung der Pizzeria am Petrusplatz auf die Absperrung zuläuft und dann den Stein wirft. Der Mann soll laut Polizei sichtlich alkoholisiert gewesen sein. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Die Ermittlungen in dem Fall hat inzwischen das zuständige Staatsschutz-Kommissariat der Neu-Ulmer Kriminalpolizei. Dem 44-Jährigen wird versuchte gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Zudem muss er sich wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz verantworten.