Neu-Ulm

vor 27 Min.

"Traditionelle Balkanküche by Belmin" eröffnet am Freitag in Neu-Ulm

Das Restaurant "Traditionelle Balkanküche by Belmin" öffnet am 1. Dezember. Das Wandbild im Hintergrund zeigt seine Heimatstadt Tesanj in Bosnien und Herzegowina.

Plus Bereits jetzt ist das neue Balkan-Restaurant im Lokal "Stadt Lindau" im Dezember komplett ausgebucht. Warum so viele auf die Eröffnung in Neu-Ulm hinfiebern.

Von Annemarie Rencken Artikel anhören Shape

Es ist eine Eröffnung, die offensichtlich viele mit Spannung erwarten: Ab Freitag, 1. Dezember, wird sich das Lokal "Stadt Lindau", in dem man vor Kurzem noch französisch und orientalisch Essen konnte, wieder mit Leben füllen – und ist für den Dezember schon komplett ausgebucht. Der Start für die "Traditionelle Balkanküche by Belmin" scheint also schon einmal gelungen, bevor es für Betreiber Belmin Costovic und seine 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt so richtig losgeht.

Der 41-jährige Bosnier fiebert auf diese Eröffnung selbst bereits seit einiger Zeit hin – wie man unschwer auf seiner Facebook-Seite erkennen kann. Hier postet Costovic regelmäßig Updates zu dem aktuellen Stand der Arbeiten am Restaurant. Mal sieht man, wie große Kühlschränke geliefert werden. Mal wie zwei Raumausstatter große Fotos an den Wänden installieren. Und das kommt gut an: Unter den meisten Beiträgen sammeln sich zig Kommentare, viele haben mehrere Hundert Gefällt-mir-Angaben.

