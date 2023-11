Unicef-Benefizkonzert in Neu-Ulm für Kinder in Palästina und Israel

Um Geld für die Kinder in Israel und Palästina zu sammeln, gibt Tenor Emilio Ruggerio ein Benefizkonzert in Neu-Ulm. Alle Details zu der Veranstaltung.

Seit dem 7. Oktober, als die Terrororganisation Hamas Israel brutal überfiel, hat sich die Situation in Israel und Palästina stark verschärft. Unzählige Menschen sind auf beiden Seiten bereits gestorben, Israel hat den Kriegszustand ausgerufen. In der aktuellen Feuerpause gibt es nun zumindest etwas Hoffnung, da die Hamas einige der israelischen Geiseln freigelassen hat. Das Leid der Zivilbevölkerung ist dennoch hoch, besonders im Gaza-Streifen, der den intensivsten Beschuss durch die israelische Armee abbekam.

Tenor Ruggerio widmet das Benefizkonzert den Kindern in Israel und Palästina

Um hier ein wenig zu helfen, hat der sizilianisch-mexikanische Tenor Emilio Ruggerio die Initiative ergriffen und ein Unicef-Benefizkonzert am Sonntag, 3. Dezember, um 19 Uhr ins Leben gerufen. Ruggerio hat bereits ein Benefizkonzert für Haiti und für Kinder im Ukraine-Krieg veranstaltet. Dieses Mal widmet er das Konzert den Kindern in Israel und Palästina, die "zweifellos am meisten betroffen sind".

Bei dem Benefizkonzert tritt Solo-Tenor an der Seite von Pianistin Ye-Ree Kim ohne finanzielle Vergütung auf. Die beiden führen Oper Arien und internationalen Liedern auf. Der Eintritt ist frei mit der Bitte, am Ende des Konzertes an die Unicef zu spenden. Ruggerio lädt die Direktoren von Unicef-Ulm ein, sodass diese am Ende des Konzertes die gesammelten Spenden persönlich mitnehmen können.

Details zum Benefizkonzert in Neu-Ulm

Die Operngala wird nicht länger als 90 Minuten dauern, mit einer 10-minütigen Pause, in der der Dirigent oder ein Vertreter der Unicef ein paar Worte zu der Situation in Israel und Palästina sagen wird.

Termin: Das Benefiz-Konzert für Kinder in Israel und Palästina findet am Sonntag, 3. Dezember, um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Johann Baptist in Neu-Ulm statt. (AZ)

