Wie viele Wohnungen soll die Nuwog künftig bauen – und wie viel zahlt die Stadt dafür?

Der Bedarf an neuen Wohnungen ist in Neu-Ulm ungebrochen groß, und seit rund 40 Jahren trägt die städtische Tochter Nuwog dazu bei, dem gerecht zu werden. Im Schnitt baute die Wohnungsgesellschaft zuletzt etwa 26 neue Wohnungen jährlich, sei es in Pfuhl, Ludwigsfeld oder in der Innenstadt. Doch die Sanierung des Bestands verschlingt bereits jetzt viele Millionen – und die Kosten werden in den nächsten Jahren drastisch steigen. Bleibt der Neubau deshalb künftig auf der Strecke?

