Neu-Ulm

06:00 Uhr

Wieso etlichen Neu-Ulmer Familien im Herbst der Kitaplatz fehlen könnte

In Neu-Ulm entstehen in den kommenden Jahren etliche neue Kindergärten. Im Herbst bleiben einige Familien wohl dennoch ohne Platz.

Lokal Dass Plätze für die Kinderbetreuung fehlen, war seit Jahren klar. Für die Zukunft unternimmt die Stadt Neu-Ulm viel. Doch warum gibt es keine Übergangslösung?

Von Sebastian Mayr

Allein drei zusätzliche städtische Kindertagesstätten sollen in diesem Jahr fertiggestellt werden, dazu kommt der neue Waldkindergarten in Reutti, der von der dortigen evangelischen Kirchengemeinde betrieben wird. Dennoch könnten im schlimmsten Fall 400 bis 500 Kinder leer ausgehen. Wie konnte das geschehen? Und wieso glaubt die Stadtverwaltung nicht an Übergangslösungen wie Containerbauten?

