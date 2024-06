"Bauer sucht Frau": Wer reitet mit Chiara bei RTL ins große Glück?

In der 20. Staffel der Kuppelshow spielt eine 24-Jährige aus Nersingen eine Rolle. Im Fernsehen kommt das erst im Herbst, vermeintliche Traummänner können sich bewerben.

Wenn Chiara Maria in der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" sagt, dass ihr Traummann tierlieb sein muss, kann das keine Übertreibung sein. Denn in der Reitanlage am Hungerbrunnen leben zwölf Pferde, zwei Fohlen, neun amerikanische Miniaturpferde, fünf Ziegen, zehn Chihuahuas, drei Hunde, neun Katzen, zwei Papageien und 22 Schildkröten. Doch eine muskulöse zum Schulter zum anlehnen und kuscheln fehlt. So beschreibt es zumindest Chiara Maria Scheel in einem Video. "Irgendwas kommt Dir immer entgegengesprungen hier." Nur kein Traummann.

Die Reitanlage „Engelhof“ wird per gefilmten Rundgang von Chiara Maria mit ihrer Mutter Daniela bald einem Millionenpublikum bekannt: über drei Millionen Menschen sahen zuletzt zu. Auch - oder gerade - weil es die Sendung schon seit zwei Jahrzehnten gibt. Die beliebte TV-Romanze feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen. Zum runden Geburtstag stellen sich mit 20 Bauern und Bäuerinnen so viele wie noch nie vor. Ausgestrahlt wird die Staffel im Herbst.

"Bauer sucht Frau" dreht auf dem "Engelhof" in Oberfahlheim

Noch wird ein Mann für Chiara gesucht: Die fröhliche Pferdetrainerin und Reitlehrerin Chiara Maria lebt mit ihrer Mama Daniela (56) und Papa Hans (73) auf dem Hof. Im Familien-Reitbetrieb kümmern sie sich auf drei Hektar Grünland. Nebenbei hilft die 24-Jährige im Autohaus ihres Bruders aus. Dort kann sie ihrem großen Hobby, dem Fotografieren, nachgehen, denn sie ist für Social Media und Marketing zuständig.

Chiara Maria (24) aus Oberfahlheim ist bald bei "Bauer sucht Frau" im Fernsehen auf RTL zu sehen. Foto: RTL

Wie Chiara Marias in einem Video erzählt, seien ihre vorherige Beziehungen aufgrund der Pferde in die Brüche gegangen. "Ich würde so gern jemanden finden, der nicht nach einem Jahr sagt: 'Die Landwirtschaft und dein Job, das ist mir zu viel'", so Chiara Maria. Außerdem sollte er loyal, tierfreundlich, empathisch und handwerklich begabt sein und einen Sinn für Romantik haben, denn Chiara Maria habe noch nie Blumen von einem Mann bekommen.

Ihr Zuhause, den "Engelhof", beschreibt die 24-Jährige als wunderschön. "Mir fehlt einfach nur mein Traummann," Sie vermisst eine starke Schulter. "Und kuscheln fehlt mir und einfach Zweisamkeit." Tierlieb muss der Traummann aus naheliegenden Gründen sein. Zudem sollte er eine sportliche Figur - "und ein paar Muskeln" haben. Das Ziele ihres Fernsehauftritts formuliert die Frohnatur eindeutig: Die Liebe ihres Lebens finden, heiraten und Kinder kriegen.

Lesen Sie dazu auch

RTL auch noch den Traummann für die Nersingerin

Schon von Kindesbeinen an ist Chiara in Pferde verliebt und hatte schon früh eine besondere Bindung zu ihnen. Sie ist mit den amerikanischen Miniaturpferden ihrer Mutter aufgewachsen. Es war also klar, dass die junge Reiterin sich auch beruflich mit der Ausbildung von Dressurpferden befassen wollte. Klar ist für sie auch: "Meine Pferdeleidenschaft, die kommt ganz klar von meinem Opa." Schon seitdem Chiara 15 ist, reitet sie ganz ohne Hilfsmittel auf ihren Pferden. Ihre Mutter Daniela Scheel sagte deshalb schon vor neun Jahren der Redaktion: "Chiara ist eine Pferdeflüsterin.."

Ihre Mama, die Reiterhof Chefin Daniela, beschreibt ihre 1,60 Meter große Tochter als "tolles Mädchen", das es verdient habe einen tollen Mann zu bekommen.

Wer sich für Chiara bewerben möchte, kann sich HIER per Online-Kontaktformular melden oder eine E-Mail an bauersuchtfrau@rtl.de schreiben. (AZ/heo)