Das Ufersausen in Pfaffenhofen bringt ein unglaubliches Spendenergebnis

Die erste Auflage des neuen Pfaffenhofer Lauf-Events brachte eine unerwartet große Menge an Menschen auf die Beine. Nächstes Jahr gibt es eine Fortsetzung.

Es hätte nicht besser laufen können: Das erste Ufersausen in Pfaffenhofen hat sämtliche Erwartungen übertroffen - nicht nur, was die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer betrifft, sondern auch die Summe, die bei dieser Wohltätigkeitsaktion zusammenkam. Jens Hagg, einer der Organisatoren, zog jetzt gegenüber unserer Redaktion Bilanz. Er verspricht: Nächstes Jahr wird wieder gelaufen.

Vielleicht lag es am brillanten Wetter, vielleicht aber auch an der Lust der Menschen, wieder gemeinsam unterwegs zu sein. Nachdem zuletzt solche beliebten Lauf-Events wie der Holzheimer Butterbrezellauf und der Pfaffenhofer Marktlauf nicht mehr stattfinden konnten, hatten Jens Hagg, Wirt des Pfaffenhofer Pubs "Fiddler's Green", und Tanja Schmid, Wirtin des Holzheimer Gasthofs Adler, etwas Neues auf die Beine gestellt, eben das Ufersausen. Geschickter Weise wählten sie dafür den Tag der Deutschen Einheit aus - und es waren sich wirklich sehr viele Menschen einig, da mitzumachen. "Wir wollten nach der Corona-Zeit die Menschen wieder zusammenbringen. Das hat in den letzten beiden Jahren gefehlt", sagt Jens Hagg.

So viele Menschen freuten sich über das Ufersausen in Pfaffenhofen

Und die nahmen das Angebot dankbar an. 720 Teilnehmende kamen zusammen, dabei hatten Jens Hagg und Tanja Schmid gerade mal mit 300 bis 400 gerechnet. "Das hat uns echt überrascht." Das Organisationsteam hatte 130 Firmen angeschrieben, ob sie sich mit einer Laufgruppe beteiligen wollten, 32 Unternehmen aus Pfaffenhofen und Holzheim sagten zu und entwickelten offenbar ziemlichen Ehrgeiz darin, eine möglichst große Gruppe zu stellen.

Ufersausen Beim Ufersausen in Pfaffenhofen durften auch die Kleinsten dabei sein - dann eben im Kinderwagen. Foto: Photonic Blues

Am Tag des Rennens fügte sich alles perfekt zusammen: prima Wetter, eine überragende Zahl an Teilnehmenden und eine entspannte, fröhliche Atmosphäre. An verschiedenen Stellen der 2,3 Kilometer langen Strecke gab es Livemusik, der örtliche BVB-Fanclub "Rote Erde 55" hatte ein Torwandschießen eingerichtet, an der Spiegler-Ranch fanden die Kleinsten eine Kinderspielstation, im Biergarten des "Fiddler's Green", wo auch der Start- und Endpunkt waren, verkaufte der Elternbeirat der Hermann-Köhl-Schule Kuchen. Und im Anschluss wurde im Pub bei Livemusik der Erfolg der Veranstaltung gefeiert.

Beim Ufersausen liefen manche 25 Kilometer weit

Alle durften so mitmachen, wie sie wollten oder konnten, schnell oder gemütlich, auch mit Kinderwagen. Einer hängte sogar seinem Hund eine Teilnehmernummer um. Wichtig war nur, dass möglichst viele Runden zusammenkamen, denn für jede gelaufene Schleife spendeten die beteiligten Firmen Geld. Das kommt der Hermann-Köhl-Schule zugute und dient dem Aufbau eines Digital-Labors, in dem sich die Schülerinnen und Schüler in Robotik und Informationstechnik ausprobieren können. Dafür legten sich alle Beteiligten mächtig ins Zeug. So kamen laut Jens Hagg rund 2100 Runden zusammen. Manche gaben sich besonders viel Mühe: Sieben Teilnehmer brachten es auf elf Runden in zwei Stunden, also auf etwas mehr als 25 Kilometer, was mehr ist, als ein Halbmarathon.

Lesen Sie dazu auch

Beim Ufersausen kamen unglaubliche 18.720 Euro zusammen

Das wirkte sich natürlich auf die Spendensumme aus: Es kamen unglaubliche 18.720 Euro zusammen, die jetzt an die Schule übergeben wurden. Bürgermeister Sebastian Sparwasser sprach von einem "wirklich unfassbaren Ergebnis, das jede Erwartung bei Weitem übertroffen hat." Nicht nur das Ergebnis hat viele beeindruckt, sondern das ganze Ereignis mit seiner freundlichen Atmosphäre. "Immer wieder kommen Leute in den Pub und sagen: Bitte, macht das wieder." Dieser Wunsch verhallt nicht ungehört. Nächstes Jahr startet das Ufersausen in die zweite Runde: "Der 3. Oktober ist ein schöner Tag, so etwas zu machen", findet Jens Hagg.