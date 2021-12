Pfaffenhofen/Holzheim

11:00 Uhr

So werden in Holzheim und Pfaffenhofen bald Bauplätze vergeben

Plus In Pfaffenhofen und Holzheim soll eine Software namens "Baupilot" entscheiden, wer einen der begehrten Bauplätze bekommt. Es steht schon fest, wann sie erstmals zum Einsatz kommen soll.

Von Quirin Hönig

Um eine faire, transparente und rechtssichere Vergabe von Bauplätzen in Pfaffenhofen und Holzheim sicherzustellen, soll diese in Zukunft von der Software "Baupilot" übernommen werden. Um einen Bauplatz zu erhalten, müssen sich Interessierte auf der Website eintragen. Anhand vorher festgelegter Kriterien entscheidet das Programm, wer einen Platz bekommt. Die erste Platzvergabe durch dieses Verfahren soll die für das Baugebiet "An der Leibi" in Holzheim im Frühjahr 2022 sein.

