Baugebiet an der Leibi in Holzheim ist beschlossene Sache

Plus Der Gemeinderat Holzheim bringt das Baugebiet an der Leibi auf den Weg. Ein weiteres anonymes Schreiben kann die Planung nicht stoppen.

Der zweite Anlauf war erfolgreich: Im Rahmen eines sogenannten ergänzenden Verfahrens hat der Gemeinderat am Montag den Bebauungsplan "An der Leibi" endgültig verabschiedet, einstimmig und ohne Diskussion. Damit ist die beim ersten Versuch festgestellte mangelhafte Berücksichtigung von Hochwasserrisiken ausgeräumt. Und Bürgermeister Thomas Hartmann hatte noch eine gute Nachricht parat.