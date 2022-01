Wird das "Naturkinderreich" in Niederhausen bei Pfaffenhofen geräumt?

Plus Die Spendenaktion für das "Naturkinderreich" wurde schon gestoppt. Das Landratsamt prüft, ob die Wohnwagen und Zelte bei Niederhausen überhaupt stehen dürfen.

Die VR-Bank Neu-Ulm hat dem "Naturkinderreich" in Niederhausen bereits den Spendenhahn zugedreht. Inzwischen befasst sich auch das Landratsamt Neu-Ulm mit der Angelegenheit und prüft, ob das Camp geräumt werden muss. Die genutzten Wohnwagen und Zelte stehen auf einer Fläche im Außenbereich. Es ist fraglich, ob das zulässig ist.