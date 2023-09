Ausstellung im Heimatmuseum Pfuhl: So arbeiteten Ärzte früher

Plus "Vom Wundarzt zum Penicillin" heißt die neue Schau in Pfuhl. Sie zeigt - auch mit Leihgaben lokaler Ärzte und Apotheker - wie sich die Versorgung Kranker im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat.

Das Heimatmuseum Pfuhl hat sich eine Apotheke von anno dazumal verwandelt. In der neuen Ausstellung "Vom Wundarzt zum Penicillin" geht es dort nach der Sommerpause weiter. In Wort, Bild und mit zahlreichen Raritäten wird der medizinische Bogen von der Antike bis zur Neuzeit gespannt.

Vereinsvorsitzender Hans-Werner Ast freut sich auf die Eröffnung. "Ohne die drei Fachleute Dr. Anton Schweigart aus Pfuhl, seinem Kollegen Dr. Heinrich Luible aus Nersingen sowie dem Apotheker Franz Utzinger aus Burlafingen, hätten wir die Ausstellung nicht stemmen können. Großer Dank an sie, ebenso an sämtliche Vorstandsmitglieder, die die Ausstellung unter Federführung von Vereinsmitglied Reinhard Raats entworfen und begleitet haben", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.