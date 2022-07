Neu-Ulm

16:07 Uhr

"Das ist keine Weißwurst": So hat der Gastronom den Currywurst-Streit erlebt

In einem Biergarten in Ludwigsfeld ist ein Streit um eine Currywurst entbrannt. Die Polizei rückte an.

Von Michael Kroha

Die Currywurst gilt als eines der beliebtesten Mahlzeiten der Deutschen. Doch obwohl sie so beliebt ist, lässt sich über das Gericht offensichtlich recht ordentlich streiten. Was für eine Wurst gehört in die Currywurst? Lieber eine Rote, Weiße oder doch eine "Nackte"? In einem Biergarten im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld entbrannte um diese Frage gar ein solcher Streit zwischen Gast und Gastronom, dass die Polizei anrücken musste. "Ich verkaufe die Wurst seit Jahren so", sagt der betroffene Wirt. Derartiges aber habe er noch nicht erlebt.

