"Klimakleber" wehren sich vor Gericht gegen Strafbefehl – mit wenig Erfolg

Plus Vor dem Ulmer Finanzamt kam es im vergangenen Juli zu einer Protestaktion sogenannter "Klimakleber". Zwei von ihnen mussten sich nun vor dem Amtsgericht verantworten.

Zwei der sechs Demonstranten, die sich im Juli vergangenen Jahres an einer Klebeaktion vor dem Ulmer Finanzamt beteiligt hatten, haben gegen ihre Strafbefehle Einspruch eingelegt. Gegen die beiden mittlerweile 23-Jährigen wurde am Mittwoch vor dem Ulmer Amtsgericht verhandelt. Sie wurden verurteilt.

Dem Ulmer Amtsgericht wurde von den Angeklagten eines anderen Klimaprotestes im Frühjahr mangelnde Öffentlichkeit vorgeworfen. Dem begegnete das Gericht dieses Mal dadurch, dass gleich im großen Schwurgerichtssaal des Landgerichtes verhandelt wurde. Auf den 100 Zuhörerplätzen verlor sich dann jedoch nur rund ein Dutzend Zuhörer.