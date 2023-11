Region

vor 47 Min.

Am Weißenhorner Busbahnhof spielen die Uhren verrückt

Plus Ein Rentner entdeckt am Weißenhorner Busbahnhof einen Fehler im Anzeige-System. Über einen rätselhaften Fall, bei dem eine grundlegende Frage ungeklärt bleibt.

Von Philipp Scheuerl

Gibt es am Weißenhorner Bahnhof eine mysteriöse Zeitverschiebung, von der kaum jemand etwas weiß? Ein 70-Jähriger bemerkt schon im Frühjahr 2022, dass die Anzeigetafel am Weißenhorner Bahnsteig häufig etwas ganz anderes zeigt, als die Anzeige am Busbahnhof. Eigentlich sollten beide Bildschirme dieselben Daten präsentieren. Aber: Mal fehlt eine Busverbindung ganz, mal werde für denselben Bus zwei verschiedene Zeiten angezeigt. Der Betroffene sieht das Problem, bemüht sich und meldet es – doch eine lange Zeit passiert gar nichts. Was ist los am Weißenhorner Bahnhof?

Weißenhorn: Busanzeige funktioniert nicht richtig, doch keinen interessiert es

"Die Anzeigen stimmen beide nicht und zum Teil stimmen beide unterschiedlich nicht", beschreibt der 70-Jähriger unserer Redaktion. "Beide Anzeigen passen oft nicht, aber die Anzeige am Busbahnhof passt noch weniger", fügt er dazu. Auf die beiden Bildschirme sei kein Verlass und das schon seit Langem. Besonders für Gelegenheitsfahrgäste sei die Situation schwierig. "Wer mit dem Zug aus Ulm in Weißenhorn ankommt und mit dem Bus weiterfährt, der weiß eigentlich nicht wo hin".

